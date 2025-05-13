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        Erzincan'da engelliler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

        Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engellilere yönelik yamaç paraşütü ve ATV turu etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:21 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:29
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        Erzincan'da engelliler yamaç paraşütü heyecanı yaşadı
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        Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, engellilere yönelik yamaç paraşütü ve ATV turu etkinliği düzenledi.

        Ekşisu Mesire Alanı'na getirilen engellilere, Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü yetkilileri tarafından yamaç paraşütü ve ATV hakkında bilgi verildi.

        Mesire alanı ilerisinde pilotlar eşliğinde 4-5 metre havalanarak kısa süre yamaç paraşütü yapan engelliler, daha sonra sanal gerçeklik simülasyonu eğitimi alarak uçuş deneyimi yaşadı. ATV turuna da katılan engelliler, doğal ortamda keyifli bir gezi yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, kentte yaşayan engellilere yönelik ATV ve yamaç paraşütü etkinliği düzenlediklerini söyledi.

        Engelliler Haftası'nı farklı etkinliklerle dolu dolu geçirdiklerini anlatan Demirci, "Sporla her engelin aşılacağını, hem hissetmek hem de gösterebilmek için çok güzel bir atmosferde bu etkinliği gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Emre Aktepe ise "Erzincan, Türkiye'de sanal gözlükle yamaç paraşütü eğitimi veren ilk yerlerden biri. Bu teknolojiyi de genç arkadaşlarımıza yaşatıp bu güzel haftayı tamamlamayı düşünüyoruz." dedi.

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