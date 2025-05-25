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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da konuştu:

        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terör bitecek, şiddet bitecek, yeni bir Türkiye'ye hep birlikte uyanmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:20
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da konuştu:
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        HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Terör bitecek, şiddet bitecek, yeni bir Türkiye’ye hep birlikte uyanmış olacağız." dedi.

        Bazı programları dolayısıyla Erzincan'a gelen Yapıcıoğlu, partisinin il binasında teşkilat mensuplarıyla buluştu, ardından Feyzipaşa Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.

        Zekeriya Yapıcıoğlu, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, siyaset sahnesine çıktıkları günden beri meselelerinin diyalog ve siyaset yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladıklarını söyledi.

        Silahın, şiddetin, terörün bir hak arama yolu ve yöntemi olmadığını, olamayacağını sürekli dile getirdiklerini anlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

        "Silah ve şiddetten bütün memleket, herkes zarar görür. Kanaatimize göre en büyük zararı da Kürt vatandaşlarımız gördü. Son süreçte yapılan açıklamalar, Sayın Bahçeli’nin ekim ayında Meclis'te yaptığı çağrıdan sonra da 'akan kanı, şiddeti ve terörü durduracak, terörü bitirecek her adım değerlidir ve bu adımları biz destekleriz’ dedik. Halen aynı sözümüzün arkasındayız. Bu yönde atılacak olan bütün adımları destekleriz."

        Yapıcıoğlu, silahların en kısa sürede bırakılması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle şiddetin bitmesi, silahların tam olarak bırakılması, verilen sözlerin yerine getirilmesinden sonra siyaset sahasının genişleyeceği muhakkaktır. Bu konuda atılması gereken adımlar her neyse, Meclis'te tüm siyasi partiler hep birlikte oturup bunları konuşup, gereken adımları birlikte atabiliriz. Gönül arzu eder ki bu adımları oy birliği ile alacağımız kararla atalım. Biraz önce de söylediğim gibi bundan herkes zarar gördü. Bundan ve bunun bitmesi ile herkes fayda elde edecektir. Sadece kandan ve gözyaşından beslenen, kendi menfaati için ülkeyi kaosa bile sürüklenmeye razı olacak olanlar, onlar hariç, onları dışarıda tutuyoruz." diye konuştu.

        Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sonuçlanacağını ifade eden Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Terör bitecek, şiddet bitecek, yeni bir Türkiye’ye hep birlikte uyanmış olacağız. Cumhuriyet'in 2. yüzyılında inşallah çok daha güçlü, kendi iç cephesini tahkim etmiş, bozulan kardeşliğini yeniden tamir etmiş, birbirine kenetlenmiş ve sarılmış bir vaziyette birliğimizi sağlarsak, önce küresel güçlerin kurmaya çalıştıkları tahkimden kurtulacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, belki de kurtuluş yolu gözleyen mazlumların da kurtuluş ümidi haline geleceğiz. Bunu yapabiliriz. Biz özümüze dönersek, kendimiz olursak, aslımıza dönersek, biz onu başaracağız. Biz kendi değerlerimize sahip çıkarsak, yine değerli, izzetli, onurlu bir millet olarak tarih sahnesindeki yerimizi alacağız ve inşallah tarihin gidişatına da olumlu manada yön verip adaletin bütün dünyada hakim olması için katkı da sunacağız inşallah."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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