Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        AB tescili alan Erzincan Tulum Peyniri için belge teslim töreni düzenlendi

        Erzincan Tulum Peyniri'nin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni almasının ardından belge teslim töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:03 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB tescili alan Erzincan Tulum Peyniri için belge teslim töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan Tulum Peyniri'nin Avrupa Birliği (AB) Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni almasının ardından belge teslim töreni gerçekleştirildi.

        AB Komisyonu tarafından 27 Mayıs 2025'de Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil edilmesi sürecinin tamamlanmasının ardından Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda belge teslim töreni gerçekleştirildi.

        Törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan'ın tulum peyniri ile anılan bir kent olduğunu söyledi.

        Türkiye'de 32 ürünün Avrupa Birliği tescili aldığını hatırlatan Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Erzincan Tulum Peyniri'nin Avrupa Birliği Tescili içeresinde 32 ürün arasında yer alması gurur verici. Bundan sonra Avrupa Birliği'nde 450-500 milyona yakın insan, Avrupa Birliği tescili almış ürünlere girdiğinde Erzincan'ın da ismini görecek. Bu, ülkemizin ve Erzincan'ın marka değeri açısından çok değerli ve kıymetli. İnşallah Erzincan Tulum Peyniri ile birlikte diğer ürünlerimiz de sırasıyla Avrupa Birliği tescili alır. Tulum peynirimiz standartları ile ve içindeki maddelerle evrensel bir yiyecek haline geliyor. Bir evrensellik kazanmış oluyor. Bu ürünün marka değerine kavuşması, Erzincan'ın marka değerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'da ve Dünyada tanınması için atılmış önemli bir adım. Şehrimiz adına emeği geçen herkese teşekkür ederim."

        Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, alınan tescil belgesi ile çok büyük bir başarıya imza atıldığına değinerek, "Erzincan dünyaya açıldıkça, ürünlerinin kıymeti bilindikçe gelişmeye daha namzet bir il olacak. Onun için ben başta sayın valimin himayelerinde bu yapılan iş ve işlemlerin Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

        Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ise lezzetiyle adından söz ettiren Erzincan Tulum Peyniri, Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilini aldığını anımsattı.

        Alınan tescilin, sadece bir belgeden ibaret olmadığını, aynı zamanda kadim geleneklerinin, doğallığın ve kalitesinin uluslararası arenada tanınmış olduğunu ifade eden Tanoğlu, "Erzincan Tulum Peyniri artık sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın da koruma altına aldığı, tanıdığı bir ürün haline gelmiştir. Bu başarı sadece üreticilerimiz için değil, aynı zamanda bölgesel kalkınma, kırsal istihdam ve tarımsal üretimin devamı için de çok değerli bir adımdır. Bundan sonraki adımımız, Türkiye genelinde Erzincan Tulum Peyniri adı altında üretim yapan taklitlerin önüne geçmek olacaktır." diye konuştu.

        AB Komisyonu Coğrafi İşaretler, Uluslararası Marka ve Patent Danışmanı Huriye Özener Kayabaşı da yalnızca bir peyniri değil, bir emeği, geleneği ve halkın sesini konuşmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, Erzincan Tulum Peyniri'ne ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde yapılan başvurunun, titizlikle yürütülen uzun soluklu bir hazırlık sürecinin ardından resmen tescillendiğini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı
        Erzincan'da domuzlar tarlalara zarar verince çiftçiler nöbete başladı
        Akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi
        Akşam karpuz verdikleri bozayı sabah geri geldi
        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Erzincan'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
        Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor
        Erzincan'ın AB tescili alan tulum peyniri yaylada doğal yöntemle üretiliyor
        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
        Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı
        Erzincan'da heyelan demir yolu ulaşımını aksattı