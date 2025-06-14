Erzincan'da cinayet hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü B.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

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