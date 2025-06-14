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        Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtardı

        Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:07
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        Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurtardı
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        Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan 2 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Arslanlı Mahallesi 221. Sokak'ta park halinde duran otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla 2 kedi yavrusunu sıkıştıkları yerden kurtararak doğaya bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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