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        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 03:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 03:11
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        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Erzincan’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç ile A.T. (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç’nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan B.Ç. ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Hafif ticari araç sürücüsü B.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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