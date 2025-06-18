Erzincan'da 36 kırsal kalkınma projesiyle 190 milyon liralık yatırım yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Erzincan'dan teklif edilen 36 proje kabul edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sunulan "kırsal ekonomik altyapı yatırımları"ndan 19, "tarıma dayalı ekonomik yatırımlar"dan 9 ve "bireysel sulama sistemleri"nden 8 olmak üzere toplamda 36 proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun bulunarak yatırım programına alındı.

Projelerle 95 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 190 milyon liralık yatırım yapılacak.

Yatırımlar, kentte tarım sektörünün gelişmesine, kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılmasına önemli katkı sağlayacak.