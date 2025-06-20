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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:39
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        Erzincan'da devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Erzincan'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        E.Y. yönetimindeki 09 ACH 158 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Balabanlı köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki S.Y, Ö.Y. ve B.Y. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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