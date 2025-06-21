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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı

        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla Erzincan Ergan Dağı'nda başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 22:06 Güncelleme: 21.06.2025 - 22:24
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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, Erzincan'da başladı
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        Dünya Kaykay İniş Şampiyonası, 21 ülkeden 50 sporcunun katılımıyla Erzincan Ergan Dağı'nda başladı.

        Vali Hamza Aydoğdu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve kent protokolü, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi yolunda başlayan Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'nda ilk yarışın startını verdi.

        Valilik koordinasyonunda düzenlenen şampiyonada, 10 dönüşlü 3,5 kilometrelik parkurda 21 ülkeden 50 sporcu yarışıyor.

        Şampiyona, yarın yapılacak finallerin ardından ödül töreni ile sona erecek.

        Vali Aydoğdu, bölgenin kaykay yapmak için dünyada ki en uygun piste sahip olduğunu söyledi.

        Bölgenin tanıtımını yapmak için bu tür uluslararası organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Yüksek irtifa kamp alanımız da inşallah bu sene bitecek. İki antrenman sahamız var orada. Otel inşaatımız kasım ayında bitecek. Türkiye'de havaalanından kayak merkezine en yakın mesafe Erzincan'da. 12 dakikada buraya gelebiliyorsunuz. Ülkemizin bu güzelliklerini tanıtmak, hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında bizim için çok değerli ve önemli. Böyle çalışmalar yaparak şehrimizi tanıtmak gerekiyor. Kaykay Federasyonu gerçekten buradaki pisti çok beğendi. Uluslararası arenada 5 yerde bunu yapıyorlar ama eğim olarak dünyada ki en uygun pist Ergan Dağı."

        Aydoğdu, şampiyonada mücadele eden sporculara başarı dileklerinde bulunarak, "İnşallah bütün eksikliklerimizi tamamladığımızda 2025-2026 sezonunda Ergan Dağı hem Türkiye'de hem de dünyada parlayan bir yıldız haline gelecek. Bu dağı, şehre çok yakın olduğu için kurduğumuz sosyal tesislerle ailelerin 12 ay gelip burada zaman geçireceği bir dağ haline getirdik." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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