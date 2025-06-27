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        Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'nun muharrem ayı mesajı

        Erzincan'da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, "Birbirimizle kucaklaşmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, ikilikleri, kötülükleri aradan kaldırmamız, gerçeğe doğru ilerlememiz lazım. İç ve dış düşmanlarımıza karşı fırsat vermeden ülkemize sahip çıkmalıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 15:49 Güncelleme: 27.06.2025 - 15:57
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        Alevi dedesi Ahmet Uğurlu'nun muharrem ayı mesajı
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        Erzincan’da yaşayan 96 yaşındaki Alevi dedesi Ahmet Uğurlu, "Birbirimizle kucaklaşmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, ikilikleri, kötülükleri aradan kaldırmamız, gerçeğe doğru ilerlememiz lazım. İç ve dış düşmanlarımıza karşı fırsat vermeden ülkemize sahip çıkmalıyız." dedi.

        Ahmet Uğurlu, muharrem ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

        İslam aleminin muharrem ayını tebrik eden Uğurlu, şunları kaydetti:

        "İslam barıştır, sevgidir, Allah’a teslim olmaktır. Allah'a teslim olan bir insan şerden arınmalıdır. Bu ayda bütün Müslümanlar, bütün İslam alemi birleşmeli, birbirine saygı göstermeli. Birbirimizle kucaklaşmamız, birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmemiz, ikilikleri, kötülükleri aradan kaldırmamız, gerçeğe doğru ilerlememiz lazım. İç ve dış düşmanlarımıza karşı fırsat vermeden ülkemize sahip çıkmalıyız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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