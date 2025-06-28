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        "Hünerli eller"in açtığı Herfene, Erzincan'ın yeni lezzet durağı oldu

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında açılan ve yöresel yiyeceklerin üretildiği kafe konseptindeki Herfene, kentin yeni lezzet durağı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:02
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        "Hünerli eller"in açtığı Herfene, Erzincan'ın yeni lezzet durağı oldu
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        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da Hünerli Eller Kadın Kooperatifi çatısı altında açılan ve yöresel yiyeceklerin üretildiği kafe konseptindeki Herfene, kentin yeni lezzet durağı oldu.

        Kentte yaşayan iki çocuk annesi ev hanımı Safure Atasoy'un girişimiyle bir araya gelen 10 kadının 3 yıl önce kurduğu Hünerli Eller Kadın Kooperatifi, hem üretime hem de kentin kadın istihdamına katkıda bulunuyor.

        "Hünerli Ellerden Tescilli Lezzetler" projesiyle geçen yıl Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından (KUDAKA) 1 milyon 700 bin lira hibe alan kooperatif, Herfene adı altında kentte yöresel lezzetler mutfağı oluşturdu.

        Kafe konseptinde hizmet veren ve tereyağı, börek, peynir gibi yöresel kahvaltılık lezzetlerin üretildiği tesis, hem kentteki vatandaşların hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

        - "Yöresel lezzetleri Türkiye çapında da tanıtmak istiyoruz"

        Kooperatif Başkanı Safure Atasoy, AA muhabirine, KUDAKA'dan aldıkları destekle yöresel lezzetler adı altında Harefene'yi açtıklarını söyledi.

        Vali Hamza Aydoğdu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini ifade eden Atasoy, şöyle konuştu:

        "Amacımız burada Erzincan’ın yöresel lezzetlerini ve kahvaltısını bütün Erzincan'a tanıtmak. İl dışından gelen misafirlerimizi de ağırlamak istiyoruz. Burada 20 bayanımız çalışmakta. Buradaki amacımız, bayanlarımızın kendi yaptığı ürünlerle ev ekonomilerine katkıda bulunmalarıdır. Çalışmaları ilerleterek sadece Erzincan değil, yöresel lezzetleri Türkiye çapında da tanıtmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra aileler gelip burada yöresel kahvaltısını yiyebilecek ve dışarıya göre daha da ekonomik bir kahvaltı mekanı olacak."

        - ""Evde ürettiğimiz ürünler için pazar arayışı içerisindeydik"

        Kooperatifin Başkan Yardımcısı Hülya Bakansız ise yöresel lezzetleri ilk olarak evlerinde satmaya başladıklarını anlatarak, "Evde ürettiğimiz ürünler için pazar arayışı içerisindeydik. Safure Hanım'ın girişimleriyle kooperatifimizi kurduk. Evden ürettiğimiz ürünleri ilk önce dükkanımız yokken stantlarda satışını yaparak devam ettik. Sonrasında her türlü ev yemeği siparişi alıyorduk. Üretim yapabileceğimiz bir imalathanemiz yoktu. Daha sonra valimiz ve belediye başkanımızın girişimleriyle buranın açılışını yaptık." dedi.

        Yalnızca Erzincan’a değil il dışına ve yurt dışına da satış yapmak istediklerini dile getiren Bakansız, "Aynı zamanda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Sipariş verirlerse istedikleri ürünleri onlara göndeririz. 25 kadın bir araya gelerek kooperatif kurduk. Burada ürettiğimiz ürünleri hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtmak, satışını yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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