LGS sınavında tam puan alan Erzincanlı öğrencilerin hedefi mühendislik

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mustafa Selim Kağan ve Kaan Ölmez, mühendis olmayı hedefliyor.

Kentte Mehmetçik Ortaokulu'ndan mezun olan Mustafa Selim Kağan ve Doğa Koleji mezunu Kaan Ölmez, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan öğrencilerden oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Mustafa Selim Kağan, AA muhabirine başarısının arkasında ailesi ve öğretmenlerinin desteği olduğunu söyledi.

Sırrının verimli çalışmak olduğunu belirten Kağan, "Günde 400-500 soru değil de 200-300 soru arası olup daha da verimli çözmeye çalıştım. Kendime de dinlenmeye de vakit ayırdım. Hedefim, tıp fakültesine gitmek ya da mühendis olmak." dedi.

Seneye sınava gireceklere önerilerde bulunan Kağan, "İlk önce stres yapmasınlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar LGS’de stres yaparlarsa bu bir işe yaramaz. Verimli çalışmaya odaklansınlar. Kitap okumaya vakit ayırsınlar. Paragraf sorusu mutlaka çözsünler." ifadesini kullandı.