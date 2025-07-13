Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        LGS sınavında tam puan alan Erzincanlı öğrencilerin hedefi mühendislik

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mustafa Selim Kağan ve Kaan Ölmez, mühendis olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 13.07.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        LGS sınavında tam puan alan Erzincanlı öğrencilerin hedefi mühendislik
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mustafa Selim Kağan ve Kaan Ölmez, mühendis olmayı hedefliyor.

        Kentte Mehmetçik Ortaokulu'ndan mezun olan Mustafa Selim Kağan ve Doğa Koleji mezunu Kaan Ölmez, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan öğrencilerden oldu.

        Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Mustafa Selim Kağan, AA muhabirine başarısının arkasında ailesi ve öğretmenlerinin desteği olduğunu söyledi.

        Sırrının verimli çalışmak olduğunu belirten Kağan, "Günde 400-500 soru değil de 200-300 soru arası olup daha da verimli çözmeye çalıştım. Kendime de dinlenmeye de vakit ayırdım. Hedefim, tıp fakültesine gitmek ya da mühendis olmak." dedi.

        Seneye sınava gireceklere önerilerde bulunan Kağan, "İlk önce stres yapmasınlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar LGS’de stres yaparlarsa bu bir işe yaramaz. Verimli çalışmaya odaklansınlar. Kitap okumaya vakit ayırsınlar. Paragraf sorusu mutlaka çözsünler." ifadesini kullandı.

        Baba Cavit ve anne Yasemin Kağan ise çocuklarının başarısıyla gurur duyduklarını, evlatlarının başarısının gizli kahramanları öğretmenlerine teşekkür etti.

        - Deneme sınavlarında değil LGS'de tam puan aldı

        Sınavda 500 puan almayı başaran öğrenci Kaan Ölmez de ders çalışma sürecinde çözdüğü deneme sınavlarında hiç tam puan almadığını, ilk olarak LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladığını anlattı.

        Gelecek yıl sınava gireceklere şimdiden başarı dileyen Ölmez, "Mühendis olmak istiyorum ama branşlar ileriki zamanlarda değişebilir. LGS'ye girecek olanlar yanlışlarına çalışsın. Diyelim ki bir denemede 5 yanlış çıkardın, geri kalan 85 sorunun doğru olduğunu bilsinler ve yanlışlarına odaklansınlar. Bütün hocalarıma, anneme, babama çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Baba Hasan Ölmez de çocuğunun çalışma arkadaşı olduğunu, "Gel oğlum birlikte çalışalım" diyerek başarıyı yakaladıklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti
        Erzincan'da "yarasa kanat" atlayışı nefesleri kesti
        Hızı 220 kilometreye ulaşan wingsuit atlayışı nefes kesti
        Hızı 220 kilometreye ulaşan wingsuit atlayışı nefes kesti
        Hızı 220 kilometreye ulaşan yarasa atlayışı nefes kesti
        Hızı 220 kilometreye ulaşan yarasa atlayışı nefes kesti
        Erzincan'da "46. Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenli...
        Erzincan'da "46. Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenli...
        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı
        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı
        Kanoculara Ardıçlı Gölü'nde eğitim, Karasu'nun coşkun suyunda uygulama
        Kanoculara Ardıçlı Gölü'nde eğitim, Karasu'nun coşkun suyunda uygulama