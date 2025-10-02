Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek

        Erzincan'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:56 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:56
        Erzincan'da, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek
        Erzincan'da, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

        Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Dörtyol Kızılay Meydanı'nda toplanan kent protokolü ile vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları protesto etti.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşma yapan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Gazze için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu İsrail'in engellediğini hatırlattı.

        Gazze'nin, ümmetin ortak vicdanı olduğunu belirten Fakirullahoğlu, şöyle konuştu:

        "Yürekli insanların vicdanıyla, inancıyla ve insanlık onuruyla yola çıktığı bu gemiler, ablukanın kırılması, açlıktan ölen bebeklere bir damla su, bir lokma ekmek ulaştırmak için yola çıkmıştı. Ama zalim, korkusunu bir kez daha gösterdi. Vicdanı, insafı, yardımı engelledi. Bu engelleme, sadece Filistin halkına değil, insanlığın ortak vicdanına vurulmuş bir darbedir. Unutmayalım ki Gazze sadece Gazze değildir. Gazze İstanbul'dur, Gazze Erzincan'dır, Gazze ümmetin ortak vicdanıdır."

        Çocukların ve gençlerin Gazze'yi kendi dertleri bilmek zorunda olduklarını ifade eden Fakirullahoğlu, "Bugün Gazze'ye sahip çıkan genç, yarın vatanına da, mukaddesatına da, İstanbul'a da, Erzincan'a da sahip çıkacaktır." dedi.

        Dua edilen programda vatandaşlar, zaman zaman Filistin'e destek sloganları attı.

        Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK'ler, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

