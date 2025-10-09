Habertürk
Habertürk
        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 18:31 Güncelleme: 09.10.2025 - 18:50
        Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kazım Y'nin (56) kullandığı 16 NEA 15 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra savruldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobildeki G.Y. (51), K.Ö. (37) ve E.O. (43) yaralandı.

        Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

