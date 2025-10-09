Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzincan'da bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kazım Y'nin (56) kullandığı 16 NEA 15 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki G.Y. (51), K.Ö. (37) ve E.O. (43) yaralandı.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
