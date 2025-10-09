Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Serkan D. idaresindeki 35 ARS 541 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Balıkçılar mevkisinde şarampole devrildi.
Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki N.D.( 40), B.D. (11), E.D. (16), T.D. (17) ve H.E.D (13) yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
