Erzincan'da "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 847 öğrenci istihdam edilecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 847 öğrenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) istihdam edilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde, İŞKUR İl Müdürlüğü ile EBYÜ arasında "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında imzalanan "İş Gücüne Uyum Programı" protokolü çerçevesinde kura töreni düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, Erzincan'a 2025-2026 dönemi için toplam 847 kontenjan verildiğini belirtti.

Programla üniversiteli gençlere mesleki bilgi ve tecrübe kazandırılacağını bildiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bu program, ülkemizin geleceği siz gençlerimize hem kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmalarda yer alarak deneyim kazanabilmenizi hem de günde 1083 lira harçlığınıza katkıda bulunmak amacıyla çok önemli bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki bu program boyunca alacağınız sorumluluklar, sizlere üniversite eğitiminiz boyunca önemli bir deneyim katacak, iş disiplinini ve birlikte çalışmayı öğrenmenize vesile olacaktır. Bu vesileyle gençlerimize böylesine güzel imkanları sundukları için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum."