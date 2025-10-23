Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 847 öğrenci istihdam edilecek

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 847 öğrenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) istihdam edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 17:44 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 847 öğrenci istihdam edilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Gençlik Programı kapsamında kura ile belirlenen 847 öğrenci, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) istihdam edilecek.

        Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde, İŞKUR İl Müdürlüğü ile EBYÜ arasında "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında imzalanan "İş Gücüne Uyum Programı" protokolü çerçevesinde kura töreni düzenlendi.

        Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, Erzincan'a 2025-2026 dönemi için toplam 847 kontenjan verildiğini belirtti.

        Programla üniversiteli gençlere mesleki bilgi ve tecrübe kazandırılacağını bildiren Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Bu program, ülkemizin geleceği siz gençlerimize hem kendinizi geliştirebileceğiniz çalışmalarda yer alarak deneyim kazanabilmenizi hem de günde 1083 lira harçlığınıza katkıda bulunmak amacıyla çok önemli bir fırsat sunuyor. İnanıyorum ki bu program boyunca alacağınız sorumluluklar, sizlere üniversite eğitiminiz boyunca önemli bir deneyim katacak, iş disiplinini ve birlikte çalışmayı öğrenmenize vesile olacaktır. Bu vesileyle gençlerimize böylesine güzel imkanları sundukları için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, programın hayırlı olmasını diliyorum."

        Erzincan'ın öğrenci dostu bir şehir olduğunu anlatan Aydoğdu, "Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, üniversite, kurumlarımız ve hayırseverlerimiz olarak 3 yıldır öğrencilerimiz için ulaşım desteği sağlıyoruz. Üniversite sınavına giren lise son sınıf öğrencilerimizin YKS sınav ücretlerini ödedik. Üniversiteli öğrencilerimizin evlerine erzak yardımında bulunuyoruz. 3 bin ortaokul ile lise öğrencimize öğle yemeği ve Terzi Sofrası'nda hafta içi her gün 800 öğrenci ile hemşerimize öğle yemeği veriyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerimize burs veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından İŞKUR Gençlik Programı sistemi üzerinden kura çekimi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Trump, İsrail'i 'net olarak' uyardı
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da "Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu" başladı
        Erzincan'da "Mühendislik Sismolojisi ve Kent Jeofiziği Sempozyumu" başladı
        Koridordaki atıkları geri dönüşüm kutusuna koyan öğrenciler ödüllendirildi
        Koridordaki atıkları geri dönüşüm kutusuna koyan öğrenciler ödüllendirildi
        Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında
        Erzincan'da ilkokul öğrencilerinin çevre duyarlılığı güvenlik kamerasında
        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilenecek
        Keşiş Dağları'nda 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilenecek
        Erzincan'da Mukaddes Emanetler Sergisi'ni 100 bini aşkın kişi ziyaret etti
        Erzincan'da Mukaddes Emanetler Sergisi'ni 100 bini aşkın kişi ziyaret etti
        Erzincan'da takla atan ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandı
        Erzincan'da takla atan ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandı