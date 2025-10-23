Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) destekleriyle, Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival, 5 gün sürdü.

Türkiye'den ve dünyadan kurmaca kategorisinde filmlerin yarıştığı festivalde, 13 finalist film içerisinden en iyi kurmaca, mansiyon ve jüri özel ödülü sahiplerini buldu.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kapanış gecesinde konuşma yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç, bu yıl altıncısı düzenlenen festivale 5 kıtadan 2 binin üzerinde müracaatın gerçekleştiğini söyledi.

Kılıç, kentte sanatı yaşatmaktan, sinemayı ve tiyatroyu halk ve öğrencilerle buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yazar ve yönetmen Raşit Çelikezer ise 13 filmi seçerken çok zorlandıklarını vurgulayarak, "Gönül isterdi ki yarışmayı kazanan ülkelerin yönetmenleri, yapımcıları da burada olsun. Festivaller yeni projelere ufuklar açar, yeni birliktelikler sağlar." dedi.