Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi tatbikatla hizmete açıldı

        Erzincan Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi gerçekleştirilen tatbikatla hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 15:57 Güncelleme: 25.10.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Merkezi tatbikatla hizmete açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi gerçekleştirilen tatbikatla hizmete açıldı.

        İtfaiye teşkilatının bilgi, beceri ve donanımını üst seviyeye taşımayı hedefleyen merkezde, yangın atak konteynırı, yangın gözlem istasyonu, yangın evi labirenti, kapalı dumanda ilerleme istasyonu, elektrik, mutfak ve endüstriyel yangın istasyonları yer alıyor.

        İstasyonlarda ev ve iş yeri yangınları, katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale teknikleri uygulamalı olarak öğretilecek.

        Merkezde ayrıca, rafineri, tank, tanker yangınları ve gaz kaçağı müdahaleleri gibi endüstriyel senaryolar da gerçeğe yakın koşullarda simüle ediliyor.

        Tatbikatı inceleyen Belediye Başkanı Bekir Aksun, itfaiye ekiplerinin kentteki yangınlara ivedi bir şekilde müdahale etmesinin bu tür kamplarda gördükleri eğitimden kaynaklı olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir eşikteyiz
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Cansız bedeni bulunmuştu... Kahreden an kamerada!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Satış vaadiyle 3 kişiden 10 milyon TL aldı... O emlakçı tutuklandı!
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Sektörden sosyal konut değerlendirmesi
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Husumet motosiklet satışıyla başladı! Çatışma ve ölüm!
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Bisikletliler yine trafik kurbanı
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        Fenerbahçe'de kritik maddeler kabul edildi
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        150 sterline aldı, on binlerce sterline sattı!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Otobüslerde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi
        Otobüslerde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi
        Erzincan'da valilik girişimiyle 2 bin 351 üniversite ve lise öğrencisine bu...
        Erzincan'da valilik girişimiyle 2 bin 351 üniversite ve lise öğrencisine bu...
        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı
        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı
        Erzincan halk oyunlarını farklı mesleklerdeki arkadaş grubu geleceğe taşıyo...
        Erzincan halk oyunlarını farklı mesleklerdeki arkadaş grubu geleceğe taşıyo...
        Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
        Erzincan 6. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi