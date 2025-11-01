Habertürk
Habertürk
        Erzincan'da 25 firari hükümlü ile aranan 17 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da 25 firari hükümlü ile aranan 17 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 18:47 Güncelleme: 01.11.2025 - 18:47
        Erzincan'da 25 firari hükümlü ile aranan 17 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

