Erzincan'da sahipli köpeklere arama kurtarma eğitimi veriliyor

Erzincan'da başlatılan proje kapsamında ilk olarak sahipli 7 köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ile uluslararası arama kurtarma kuruluşu I.S.A.R Germany tarafından başlatılan proje kapsamında, kentte arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi için eğitim programı hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde, gönüllü köpek sahiplerine önce teorik eğitim verilirken, ilk saha eğitimleri AFAD eğitim alanında gerçekleştirildi.

Köpekler burada yaklaşık 2 yıl sürecek eğitim öncesinde ön değerlendirmeye alınarak enkaz alanında gezdirildi.

I.S.A.R Germany Erzincan sorumlusu Deniz Güner, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu ile toplantı yaptıklarını ve köpeklere arama kurtarma eğitimi vermeye karar verdiklerini belirten Güner, şöyle konuştu:

"Köpek sahipleri ve köpeklerle beraber bir değerlendirme yapıp sonrasında hızlı bir şekilde bu eğitime başlayacağız. Yapılan çağrı üzerine 7 köpek sahibi müracaat etti. Amacımız, Erzincan'ı, köpekle beraber enkazda kurtarma çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de bir numara yapmak. Maalesef Erzincan'ın depremle ilgili acı tecrübeleri olmuş. Bizler de inşallah olmaz ama olası bir felakette, depremle ilgili Erzincan'ın enkaz kurtarma çalışmasıyla ilgili daha da hazır hale gelmesini amaçlıyoruz."