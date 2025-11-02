Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da sahipli köpeklere arama kurtarma eğitimi veriliyor

        Erzincan'da başlatılan proje kapsamında ilk olarak sahipli 7 köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

        Giriş: 02.11.2025 - 18:11 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:11
        Erzincan'da sahipli köpeklere arama kurtarma eğitimi veriliyor
        Erzincan'da başlatılan proje kapsamında ilk olarak sahipli 7 köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.

        Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ile uluslararası arama kurtarma kuruluşu I.S.A.R Germany tarafından başlatılan proje kapsamında, kentte arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi için eğitim programı hayata geçirildi.

        Proje çerçevesinde, gönüllü köpek sahiplerine önce teorik eğitim verilirken, ilk saha eğitimleri AFAD eğitim alanında gerçekleştirildi.

        Köpekler burada yaklaşık 2 yıl sürecek eğitim öncesinde ön değerlendirmeye alınarak enkaz alanında gezdirildi.

        I.S.A.R Germany Erzincan sorumlusu Deniz Güner, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

        Vali Hamza Aydoğdu ile toplantı yaptıklarını ve köpeklere arama kurtarma eğitimi vermeye karar verdiklerini belirten Güner, şöyle konuştu:

        "Köpek sahipleri ve köpeklerle beraber bir değerlendirme yapıp sonrasında hızlı bir şekilde bu eğitime başlayacağız. Yapılan çağrı üzerine 7 köpek sahibi müracaat etti. Amacımız, Erzincan'ı, köpekle beraber enkazda kurtarma çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de bir numara yapmak. Maalesef Erzincan'ın depremle ilgili acı tecrübeleri olmuş. Bizler de inşallah olmaz ama olası bir felakette, depremle ilgili Erzincan'ın enkaz kurtarma çalışmasıyla ilgili daha da hazır hale gelmesini amaçlıyoruz."

        Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ise son dönemlerde Türkiye'de depremlerin yaşandığını, Erzincan'ın da depremle anılan bir kent olduğunu anlattı.

        Verilen eğitimin öneminden bahseden Demirbaş, "Bunun öncesinde bir duyuru yaptık ve şartlara uygun olan köpek sahiplerini davet ettik. AFAD'ın eğitim alanındayız, Erzincan'da 7 köpeğimiz oldu. Her ay bu ekip Almanya'dan gelecek ve burada köpekleri yetiştirerek arama kurtarma konusunda çok ciddi bir adım atmış olacağız." dedi.

        Köpek sahiplerinden Savaş Şahin de köpeğinin insanlara daha faydalı olacağını dile getirdi.

        Hakan Soylu ise "Börü" isimli köpeğiyle eğitime katıldığını, depremde ve afetlerde en hızlı şekilde olaya müdahale ederek canlı kurtarma eğitimi aldıklarını aktardı.

