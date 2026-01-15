Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da devrilen tırdaki 47 büyükbaşı AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen tırdaki 47 büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:41
        Erzincan'da devrilen tırdaki 47 büyükbaşı AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı
        Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devrilen tırdaki 47 büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 ACB 321 plakalı iki katlı hayvan yüklü tır, Refahiye ilçesi Ulucak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Tırda bulunan 47 büyükbaş hayvan ekipler tarafından çıkarılırken 1 hayvanın telef olduğu belirlendi.

        Hayvanlar soğuk havada etkilenmemesi için çevredeki köylerde bulunan ahırlara götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

