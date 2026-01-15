Erzincan'da devrilen tırdaki 47 büyükbaşı AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde devrilen tırdaki 47 büyükbaş hayvan, AFAD, itfaiye ve Tarım Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.



Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 60 ACB 321 plakalı iki katlı hayvan yüklü tır, Refahiye ilçesi Ulucak köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Tırda bulunan 47 büyükbaş hayvan ekipler tarafından çıkarılırken 1 hayvanın telef olduğu belirlendi.



Hayvanlar soğuk havada etkilenmemesi için çevredeki köylerde bulunan ahırlara götürüldü.







