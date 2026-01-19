Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'daki kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kent genelinde etkisini artıran kar, tipi ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

        Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

        Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Ayrıca Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Daha 2 yaşındaydı... Baza bir anda kapandı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Erzincan'da kar ve tipiden 503 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da kar ve tipiden 503 köy yolu ulaşıma kapandı
        Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
        Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi
        Beyaz örtü altında zorlu yaşam: Erzincan köylerinde kış mesaisi
        Beyaz örtü altında zorlu yaşam: Erzincan köylerinde kış mesaisi
        Munzur Dağları'nda yaban keçilerinin göçü havadan görüntülendi
        Munzur Dağları'nda yaban keçilerinin göçü havadan görüntülendi
        EBYÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yürürlüğe girdi
        EBYÜ Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği yürürlüğe girdi
        24Erzincanspor'dan mağlubiyetler sonrası kamuoyu açıklaması
        24Erzincanspor'dan mağlubiyetler sonrası kamuoyu açıklaması