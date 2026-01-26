Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan modern çiftlikte bölge illerinin yumurta ihtiyacı karşılanıyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan modern tesiste, Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretilen yumurtalarla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki illerin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 12:31 Güncelleme: 26.01.2026 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da devlet desteğiyle kurulan modern çiftlikte bölge illerinin yumurta ihtiyacı karşılanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan modern tesiste, Avrupa Birliği (AB) standartlarında üretilen yumurtalarla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki illerin ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

        Kentte üç kuşaktır yumurta üretimi gerçekleştiren Kayaoğlu ailesi, artan talebi karşılamak üzere 2021'de TKDK'ya yeni bir tesis kurmak için müracaatta bulundu.

        Merkeze bağlı Aydoğdu köyünde kapalı alanı 2 bin 450 metrekare otonom sistemi ile yüzde 65 hibe ve KDV muafiyeti desteği alarak AB standartlarında 96 bin kapasiteli yumurta çiftliği kurdu.

        Kısa sürede üretim kapasitesini artıran işletme bölge illerden gelen yumurta ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

        - Yeni üretim hatları devreye alınacak

        İşletme sahibi Adem Kayaoğlu, AA muhabirine, kurdukları yeni işletmenin Avrupa Birliği normlarına uygun olduğunu ve bölgede sayılı tesisler arasında yer aldığını söyledi.

        Tesisin tamamının otomasyon sistemiyle çalıştığını aktaran Kayaoğlu, "İklimlendirme, havalandırma, yemleme ve yumurta toplama süreçleri tamamen otomatik. En kısa sürede yumurtaların tasnif ve viyol paketleme hattını da devreye alacağız. Günlük yaklaşık 39-40 bin yumurta üretiyoruz. Üretimin büyük bölümünü Rize, Giresun, Erzurum, Bayburt ve çevre illere gönderiyoruz. 48 bin tavuk kapasiteli kümesimiz, klasik sistemle değerlendirildiğinde yaklaşık 96 bin kapasiteli bir çiftlik niteliğinde. Avrupa Birliği standartlarına göre üretim yaptığımız için kapasitemizi kontrollü şekilde kullanıyoruz." dedi.

        - "Yarı gezen, yarı kafes olarak tanımlayabileceğimiz bir sistem uyguluyoruz"

        Hayvan refahını önceleyen bir üretim modeli benimsediklerini vurgulayan Kayaoğlu, "Her bir tavuğa Avrupa Birliği normlarına uygun şekilde 750 santimetrekare alan sağlıyoruz. Klasik kafes sisteminden çıktık. Yarı gezen, yarı kafes olarak tanımlayabileceğimiz bir sistem uyguluyoruz. Verim ve kalite açısından bunun ciddi bir katma değer sağladığını gördük. Ürünlerimiz bölgede aranan bir marka haline geldi." ifadelerini kullandı.

        İşletmenin taahhüt sürecinin tamamlanmasının ardından kapasite artırımı planladıklarını belirten Kayaoğlu, yan parselle birlikte ilave 90 bin kapasiteli yeni bir yatırım hedeflediklerini ve uzun vadede günlük 200 bin yumurta üretimine ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        - "Aylık yumurta üretimimiz 7,5 milyon düzeyinde"

        İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de Erzincan'ın kanatlı sektöründe önemli gelişmeler gösterdiğini, bölgede önemli bir konumda olduğunu anlattı.

        Erzincan'daki yumurta üretim işletmelerine ilişkin bilgi veren Koçaker, "Erzincan'da 10 işletmemiz yumurta üretimi yapmaktadır, bunlarda 24 kümesimiz var. Kurulu bulunan kapasiteleri 650 bin baş civarında ve aylık yumurta üretimimiz 7,5 milyon düzeyinde. Yıla vurduğumuzda 90 milyon gibi bir rakam yapıyor. İnşallah ilerleyen süreçte bu kapasitemizi daha da artırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        Koçaker, kentteki işletmelerde üretilen sayıların Erzincan'ın günlük tükettiği yumurtanın üzerinde olduğunu kaydetti.

        Şehrin birçok sektörde önemli ivme yakaladığını vurgulayan Koçaker, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde ürettiğimiz yumurtayı başta Doğu Karadeniz'deki Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Doğu Anadolu'daki Erzurum, Ağrı ve Van gibi illerimize gönderiyoruz. Seracılık sektöründe, tulum peynirinde, tarımla alakalı diğer tüm alanlarda olduğu gibi kanatlı sektöründe de Erzincan olarak bölgemizin lider ili olma yolunda emin adımlarla hareket ediyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        İstanbul'da dehşet! Polis eve girdi 3 kişiyi ölü buldu!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Klinikte mobbing iddiası! Soruşturma başlatıldı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Galatasaray transferde frene bastı!
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Fransa da sosyal medya yasağı için harekete geçti
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        26 Ocak - 1 Şubat haftalık burç yorumları...
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası başlıyor
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 41 kişi için yolsuzluk iddianamesi
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası!
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        Oyunda küfürleştiği gence kâbusu yaşattılar!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Eyüpspor 11'i!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Direksiyonda kalp krizi!
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Pezeşkiyan'ın oğlundan internet kesintisine tepki
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Altın ve gümüş haftaya rekorla başladı
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Genç girişimci teşvikinde ne değişti?
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi

        Benzer Haberler

        Erzincan Aile Platformu'ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıkla...
        Erzincan Aile Platformu'ndan "Gökkuşağı Faşizmi" belgeseline ilişkin açıkla...
        Düzenli Katı Atık Depolama Sahası'nın 4. kısmı tamamlandı
        Düzenli Katı Atık Depolama Sahası'nın 4. kısmı tamamlandı
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde çiftçilerle buluşuyor
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü köylerde çiftçilerle buluşuyor
        Besiciler uykusuz, kuzular güvende Zorlu kış şartlarında besicilerin kuzu m...
        Besiciler uykusuz, kuzular güvende Zorlu kış şartlarında besicilerin kuzu m...
        Dar gelirli ailelere doğalgaz müjdesi
        Dar gelirli ailelere doğalgaz müjdesi
        Ergan Kayak Merkezi sömestirde doldu taştı
        Ergan Kayak Merkezi sömestirde doldu taştı