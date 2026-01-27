Habertürk
Habertürk
        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 19 düzensiz göçmen yakalandı, 3 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:55 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:55
        Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 19 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele amacıyla kent genelinde çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ayrı günlerde şüphelendikleri iki aracı durduran ekipler, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, Ş.U, H.V. ve A.E'yi "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

