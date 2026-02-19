Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

        Erzincan'da, şehit aileleri ve gazilere yönelik "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 23:12 Güncelleme: 19.02.2026 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da, şehit aileleri ve gazilere yönelik "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası" kapsamında iftar programı düzenlendi.

        Erzincan Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Emin Canpolat, davete katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "Eğer bugün Erzincan'ımızın bu huzurlu akşamında iftarımızı birlikte açabiliyorsak, bu huzur evlatlarımızın cesareti ve sizlerin metanetli, dirayetli o asil duruşu sayesindedir. Vatan uğruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Kahraman gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyor, her birine hayırlı, bereketli ömürler temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Şehitler için duaların okunduğu programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, siyasi partilerin il başkanları, STK temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Domenico Tedesco: Mağlubiyeti hak ettik!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Fenerbahçe, Avrupa’da duvara çarptı!
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Bakan Fidan: Türkiye, Gazze'ye asker göndermeye hazır
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Trump'tan İran açıklaması: 10 gün içinde anlayacağız
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        Vücut oruca kaç gün sonra alışıyor?
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        İhbar üzerine eve gittiler, 2 cansız bedenle karşılaştılar!
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        Ramazan Günlüğü ilk bölüm
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma!
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Scopely, Türk oyun şirketi Loom Games'in çoğunluk hissesini satın aldı
        Devler peşinde!
        Devler peşinde!
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Makak maymunlarına özenle bakılıyor
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 8. bölümü yayında!
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        ABD'de yetişip Çin için yarışan sporcu, olimpiyatlara damga vurdu
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        "5 valeden 2'si gerçek vale değil!"
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme

        Benzer Haberler

        Tercan Kaymakamı Duman'dan "şemsiye" görüntülerine açıklama
        Tercan Kaymakamı Duman'dan "şemsiye" görüntülerine açıklama
        Kemah'ta Ramazan denetimleri artırıldı
        Kemah'ta Ramazan denetimleri artırıldı
        Köy Camisi imece usulü temizlendi
        Köy Camisi imece usulü temizlendi
        Erzincan'da Vakıflardan Terzibaba Sofrasında Ramazan iftarı
        Erzincan'da Vakıflardan Terzibaba Sofrasında Ramazan iftarı
        Tercan'ın kurtuluşunun 108. yılında cirit heyecanı
        Tercan'ın kurtuluşunun 108. yılında cirit heyecanı
        Erzincan'da Ramazan'ın ilk teravihinde camiler doldu
        Erzincan'da Ramazan'ın ilk teravihinde camiler doldu