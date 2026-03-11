Ramazanda Erzincan'ın ekşi suyuna yoğun talep üretimi iki katına çıkardı

Canlı
        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak bilinen tescilli doğal maden suyuna ramazan ayında artan talep üzerine üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı.

        Giriş: 11.03.2026 - 11:36
        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak bilinen tescilli doğal maden suyuna ramazan ayında artan talep üzerine üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı.

        Kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı’nda bulunan Erzincan Belediyesi Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu Tesisi'nde ramazan ayı dolayısıyla üretim yoğunluğu yaşanıyor.

        İftar sofralarında yoğun şekilde tercih edilen coğrafi işaretle tescilli maden suyu, sade, limonlu, elmalı, mandalinalı ve narlı çeşitleriyle tüketicilere sunuluyor.

        - Ramazanda üretim iki katına çıktı

        Tesis yönetimi, bu mevsimde günlük 50 bin şişe olan üretimini, ramazan ayı dolayısıyla 100 bine çıkardı.

        Fabrikanın müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, ramazan ayında talebi karşılamak için üretimi iki katına çıkardıklarını söyledi.

        Vatandaşların maden suyunu tercih etmesindeki en önemli etkenin, içerdiği mineraller ve yüksek magnezyum oranı olduğunu ifade eden Çeribaşı, şöyle konuştu:

        "Ramazan dolayısıyla vatandaşlarımız maden suyuna çok yoğun bir ilgi gösteriyor. Biz de maden suyuna gösterilen ilgi karşısında bayilik ağını yeni bayiler dahil ederek genişletmeye çalışıyoruz. Vatandaşların ramazanda maden suyunu tercih etmelerindeki en büyük sebep ise içinde barındırdığı mineraller ve magnezyum miktarı. Magnezyum miktarı yüksek olan maden suyunu vatandaşların ramazanda iki adet tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Maden suyundaki yüksek miktardaki magnezyum insan vücudunun kas yapısında ağrı ve sızıya direkt etki ediyor ve yorgunluk hissini ortadan kaldırıyor. Bu nedenle çok faydalı olduğu için sofralardan eksik edilmiyor."

        - Yurt dışından da yoğun talep var

        Çeribaşı, coğrafi işaretli maden suyunun her noktaya ulaşması için yoğun çalıştıklarını belirterek, ihracat yaptıkları ülke sayısını da artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Dünyada da her sofrada yörenin maden suyunu ulaştırmak istediklerini vurgulayan Çeribaşı, "İhracat ağımıza yeni eklenen Hollanda ve Belçika'nın yanı sıra Suudi Arabistan ile İsviçre'ye ihracatımız tüm hızıyla devam etmekte. Şu an Çin'le alakalı çalışmalarımız ise devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sezonda Çin'le çalışmaya başlayacağız. Şu anda Suriye, Kazakistan ve Azerbaycan gibi diğer ülkelerden gelen talepler var. Bunlarla alakalı ihracat için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Çeribaşı, ürün yelpazesini her geçen gün artırmaya da devam ettiklerini söyleyerek, "Yeni çıkan gazozumuz da sofralara yerini aldı." ifadesini kullandı.

