Erzincan'da havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Erzincan'da apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna kedi düştüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kedinin bulunduğu yeri tespit eden ekipler, havalandırma boşluğuna sarkıttığı merdiven yardımıyla mahsur kalan hayvanı kurtardı. Genel kontrolü yapılan ve sağlıklı olduğu anlaşılan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

