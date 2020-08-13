Kapalı Halk Pazarı çevresinde çevre düzenlemesi

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzincan Belediyesi, Kapalı Halk Pazarı çevresinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta 9. sokakta sürdürdüğü kaldırım çalışmalarını tamamlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazarın dört tarafında da kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra 9. sokak, 19. sokak ve Osman Pelen Caddesinde asfalt çalışmalarını başlattı. 9. sokaktaki asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Osman Pelen Caddesinde ve 19. sokaktaki çalışmalarını da devam ettiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.