Kapalı Halk Pazarı çevresinde çevre düzenlemesi

Erzincan Belediyesi, Kapalı Halk Pazarı çevresinde yapılan çevre düzenlemesi çalışmalarını devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta 9. sokakta sürdürdüğü kaldırım çalışmalarını tamamlayan Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pazarın dört tarafında da kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra 9. sokak, 19. sokak ve Osman Pelen Caddesinde asfalt çalışmalarını başlattı. 9. sokaktaki asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, Osman Pelen Caddesinde ve 19. sokaktaki çalışmalarını da devam ettiriyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.