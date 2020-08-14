Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Erzincan’da tarlaya savrulan araçta anne hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammet Abdullah Kızmaz (38) idaresindeki 41 HU 395 plakalı Citroen marka otomobil, Erzurum'a doğru seyir halindeyken Kargın beldesi yakınlarında yolun kenarındaki tarlaya uçtu. Araçtan araziye savrulan 5 kişiye yoldan geçen vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Sürücü Muhammet Abdullah Kızmaz, Gülten (28), Miraç (10), Nur Muhammet (7) ve Ali İhsan Kızmaz (11) ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan anne Gülten Kızmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 çocuk ve sürücünün hastanede tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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