DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği

İHA

DAP’tan, Çayırlı’ya tarım makinaları desteği

DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından Erzincan’ın Çayırlı Belediyesi’ne tarım makinaları desteği sağlanacak.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin “2020 yılı Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen protokolü, DAP İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır imzaladı.
Protokol imza töreninde konuşan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Çayırlı Belediyesi’nin ‘Tarım Makineleri Parkı Projesi’ne 6 adet tarım makinası alımıyla destek olacaklarını belirtti. Bu makinaların, taş toplama, fasulye biçme, çekirdek eleme, silaj paketleme, sıra bağımsız silaj biçme makinalarıyla birlikte, katı gübre dağıtma römorku olacağını ifade eden Başkan Demirdöğen, üretimin emek gücüyle değil, makinayla yapılması gerektiği üzerinde durdu. Tarım sektörünün sürekli yapısal değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Başkan Demirdöğen, dekar başına üretim maliyetinin azaltılması, üretimin artışıyla birlikte karlılığın daha fazla olması için makineleşmeye geçmek gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Demirdöğen, “Bir kalkınma kuruluşu olarak, üretimi artıracak projeleri desteklemek var oluş gayemizdir. Söz konusu makinalarla çiftçinin maliyetleri azaldığı gibi üretimde yaşanacak artış nedeniyle milli ekonomiye önemli bir katkı sağlanmış olacak. Üretim ilkel yöntemlerle yapılıyorsa bunun ülke ekonomisine katma değeri düşük olacaktır. ” dedi.
Daha sonra konuşan, Çayırlı Belediye Başkanı Atınç Bahadır, yeni alınacak tarım makinaları sayesinde üretimde verimliliğin artacağını söyledi. Bölgenin en önemli gelir kaynaklarından tarım ve hayvancılığın teşvik edici uygulamalarla yaygınlaştırılmasına DAP İdaresi’nin öncülük ettiğini belirten Bahadır, göçün bu sayede önünün alınabileceğini söyledi.
Çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirten Bahadır, onlara hizmet edecek bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kur’an kursu öğreticilerinden öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Kur’an kursu öğreticilerinden öğrencilere ziyaret
Pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu
YEREL HABERLER Pazarcılar soğuktan korunmak için soba kurdu
Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama noktasını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Kaptanoğlu, Jandarma kontrol uygulama ...
AK Parti Erzincan Milletvekillerinden esnafa destek ve yeni doktor atamalarıyla ilgili açıklama
YEREL HABERLER AK Parti Erzincan Milletvekillerinden esnafa destek ...
Doğu Anadolu buz kesti
YEREL HABERLER Doğu Anadolu buz kesti
Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu
YEREL HABERLER Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu
TİF Başkanı Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret etti
YEREL HABERLER TİF Başkanı Subaşı, Dumanlı Tabiat Parkını ziyaret ...
Köprüde genişletme çalışmaları sona erdi
YEREL HABERLER Köprüde genişletme çalışmaları sona erdi
Kaymakam Çelik, jandarma ve emniyete ziyarette bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Çelik, jandarma ve emniyete ziyarette ...
Tercan’da denetimler aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Tercan’da denetimler aralıksız devam ediyor
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
YEREL HABERLER Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X