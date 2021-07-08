"Telafide Ben de Varım" programı uygulanmaya başladı

Salgının oluşturduğu akademik, fiziksel, sosyal ve duygusal kayıpların giderilmesi için hayata geçirilen Ulusal Destekleme Programı’nın yaz dönemini kapsayan "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri, Erzincan’da uygulanmaya başladı.

Bir buçuk yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın tatil dönemi planı "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri, salgın hastalık sebebiyle ortaya çıkan öğrenme açıklarını kapatmak, yine bu dönemde oluşan sosyal, duygusal kayıpları telafi etmek için kapsamlı bir çalışma olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Erzincan’da da başladı.

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında yürütülecek fiziksel, sosyal, duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanlarında gerçekleştirilecek eğitim faaliyeti çalışmalarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanılacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bakanlıklar ve yerel yönetimlerle geliştirdiği iş birliği doğrultusunda bu yaz eğitimi okullarda bu bakanlıklara ve belediyelere bağlı sosyal tesislerde adeta bir şenliğe dönüşecek. Okulların kapıları bu sayede yaz boyu açık kalacak. Veli izni ve başvurusu ile 31 Ağustos'a kadar sürecek bu eğitimlerde, gönüllülük esasına dayalı çalışılıyor.

Ayrıca, telafi programları kapsamında öğretmenler için de mesleki gelişim programları yer alıyor. Doğa yürüyüşü eğitiminden, halk oyunlarına kadar farklı alanlarda bu eğitimler yaz boyu devam edecek.

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