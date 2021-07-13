Erzincan’da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında şehit ailesi ve gazi hane ziyaretleri yapıldı

Erzincan'da, FETÖ'nün hain darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ailesi ve gazi hane ziyaretleri yapıldı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas ve beraberindeki kent protokolü, program kapsamında ilk olarak 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala’yı makamlarında ziyaret etti.

3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, nazik ziyaretlerinden ötürü Vali Mehmet Makas’a teşekkürlerini ilettiler.

Vali Makas, daha sonra 15 Temmuz Gazisi Muhammed Doğan ve 15 Temmuz şehidi Recep Gündüz’ün baba ocaklarını ziyaret etti. Vali Makas ve beraberindeki 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 59. Topçu Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Halil Odabaş ve bazı kamu kurum yöneticileri ilk olarak 15 Temmuz Gazisi Muhammed Doğan’ı Akyazı Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ettiler.

Buradaki ziyaretin ardından heyet Tercan ilçesi Mercan Beldesi’ne bağlı Kurukol köyüne giderek, 15 Temmuz Şehidi Recep Gündüz’ün Babası Yaşar Gündüz’ü evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarettin ardından, şehit Recep Gündüz’ün mezarını ziyaret eden Vali Makas ve beraberindekiler, şehidin mezarına karanfiller bırakarak dualar ettiler.

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