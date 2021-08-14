Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Anadolu'da bulunan Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Tunceli, Ağrı ve Iğdır'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Tunceli, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi beklenirken, sağanak yağışın Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgâr kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 33, Ağrı'da 31, Erzincan'da 29, Tunceli'de 27, Kars'ta 26, Erzurum'da 21 ve Ardahan'da 20 derece olması tahmin ediliyor.

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