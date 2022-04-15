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Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN, (DHA)ERZİNCAN'da, akaryakıt istasyonunda yanan TIR paniğe neden oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında Erzincan Organize Sanayi Bölgesi çevre yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Uyürer yönetimindeki inşaat malzemesi yüklü 01 TG 620 plakalı TIR, akaryakıt istasyonu girişinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevlerin yükseldiği TIR´dan inen sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi´nden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan TIR´a müdahale etti. İtfaiye ekipleri, çevrede panik de yaratan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında TIR´ın dorsesi kullanılamaz hale geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Erzincan / Merkez Muzaffer KOŞAN

2022-04-15 19:02:39



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