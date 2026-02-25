Erzurum'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Vali Aydın Baruş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Baruş, şunları kaydetti:

"Perşembe günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

Fotoğraf: AA, temsilidir.