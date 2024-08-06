Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Erzurum'da asırlık 'Küçük Palandöken Tabyası' ihtişamını koruyor

        Erzurum'da asırlık 'Küçük Palandöken Tabyası' ihtişamını koruyor

        Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde Palandöken Dağı'nın 3 bin rakımında yapılan Küçük Palandöken Tabyası, tüm ihtişamıyla tarihin izlerini yansıtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 15:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Küçük Palandöken Tabyası Sultan 2. Abdülhamid döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında yapıldı.

        2

        Palandöken Dağı'nın güneyindeki vadiyi ve buradan başlayarak Erzurum'a ulaşan Palandöken Geçidi'ni kontrol altında tutmak için Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre 3 bin metre yükseklikte inşa edilen tabyada, 27 oda bulunuyor.

        3

        Karargah, koğuş ve topçu odaları ile girişte solda mahiyeti bilinemeyen bir yapıdan oluşan tabyanın tüm örtü sistemi beşik tonozdan oluşuyor.

        4

        Koğuş bölümünden avluya açılan dört kapısı olan tabyanın topçu odalarına, avlu girişinin iki yanında bulunan rampa ile çıkılabiliyor. Palandöken Dağı'nda bulunan iki tabyadan biri olan ve drone ile görüntülenen asırlık tabya tarihi ihtişamını koruyor.

        5

        Kentte, özellikle Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz'den sonra ağırlıklı olarak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Mecidiye, Aziziye, Uzunahmet ve Palandöken başta olmak üzere çok sayıda tabya bulunuyor.

        #Küçük Palandöken Tabyası
        #Erzurum
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        İyi ki varsın Vargas!
        İyi ki varsın Vargas!
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Bir omzum daha var dedim..."
        "Harikasınız"
        "Harikasınız"
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        Şoförü yumrukladı, otobüsün anahtarını alıp kaçtı!
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Meta'dan özür, Haniye paylaşımları geri yüklendi
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Tarla sulama kavgasında katliam!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Kan grubumuz zamanla değişebilir mi?
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Yıldırım faciası! Hayvan otlatırken hayatını kaybetti
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Eşinin ismini verdi... İlk kez Türkçe literatüre girdi
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Galatasaray'da limit arayışı!
        Galatasaray'da limit arayışı!
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama