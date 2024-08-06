Erzurum'da asırlık 'Küçük Palandöken Tabyası' ihtişamını koruyor

Koğuş bölümünden avluya açılan dört kapısı olan tabyanın topçu odalarına, avlu girişinin iki yanında bulunan rampa ile çıkılabiliyor. Palandöken Dağı'nda bulunan iki tabyadan biri olan ve drone ile görüntülenen asırlık tabya tarihi ihtişamını koruyor.