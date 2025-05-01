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        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da ecdat yadigarı tabyayı temizlediler | Son dakika haberleri

        Erzurum'da vatandaşlar ecdat yadigarı tabyayı temizledi

        Erzurum'da vatandaşlar, baharın müjdecisi "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ndeki Hıdırellez Şenlikleri kapsamında, ecdat yadigarı tabyayı temizledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 18:52
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        Erzurum'da ecdat yadigarı tabyayı temizlediler
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        ErzurumTurizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği, valilikçe sorumluluklarına verilen Küçük Kiremitliktepe Tabya'da, her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez Şenlikleri kapsamında temizlik etkinliği düzenledi.

        Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu yaklaşık 30 katılımcı, ecdat yadigarı tabyadaki çöpleri toplayıp, otları biçti.

        Erzurum Turizm Tanıtım ve Kalkınma Derneği Başkanı Ömer Faruk Kızılkaya, tabyada daha önce de temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

        Kızılkaya, Hıdırellez için başka etkinliklerin de düzenleneceğini belirterek, şunları söyledi:

        "Kültürümüzde Hıdırellez olduğu günlerde evde temizlik yapılmaz, daha öncesinden yapılır. Bu kadim gelenek için simgesel olarak tabyayı evimiz olarak gördük. 'Tabyamızda temizlik yapalım, bu sayede insanlara bu farkındalığı oluşturalım, bu adetimizi hatırlatalım' dedik. Bu temizliği ecdada vefa olarak yaptık. Aynı zamanda bir bahar temizliği ve yenilenme harekatı olarak değerlendirdik."

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        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #Hıdırellez Şenlikleri
        #tabya
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