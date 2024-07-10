Erzurum'da kamyon alt geçitte sıkıştı: 2 yaralı
Erzurum'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun üst kısmının geçitte sıkışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kurt Deresi Sokak'ta seyir halinde olan ve alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun üst kısmı geçitte sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Trafik polisleri, kamyonun sıkıştığı yolu tek taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışmalar sonucu, kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.