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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzurum'da kamyon alt geçitte sıkıştı: 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Erzurum'da kamyon alt geçitte sıkıştı: 2 yaralı

        Erzurum'da alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun üst kısmının geçitte sıkışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 06:38 Güncelleme: 10.07.2024 - 06:38
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        Erzurum'da kamyon alt geçitte sıkıştı: 2 yaralı
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        Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, bir kamyonun alt geçitte sıkışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kurt Deresi Sokak'ta seyir halinde olan ve alt geçitten geçmeye çalışan kamyonun üst kısmı geçitte sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle araçta bulunan ve yaralanan 2 kişi, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Trafik polisleri, kamyonun sıkıştığı yolu tek taraflı trafiğe kapatarak önlem aldı. Yapılan çalışmalar sonucu, kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #haberler
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        #Son dakika haberler
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