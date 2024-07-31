Erzurum'da sel! Evleri su bastı

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak 3 kırsal mahallede sele neden oldu, dere yatakları taştı, evler ve ahırlar zarar gördü.

DHA'nın haberine göre Oltu ilçesinde saat 06.00 sıralarında etkili olan sağanak kırsal Nügürcük, Çatak ve Merakom mahallelerinde sele yol açtı.

Sağanak, özellikle Çatak Mahallesi’nde büyük zarar neden oldu. Selde 4 ev kullanılamaz hale geldi, 15 ahır ve ekili alanlar zarar gördü. Çatak Mahallesi’nde samanlıklar, kilerler ve elektrik direkleri tahrip olurken, içme suyu hattı ile altyapı da büyük hasar gördü. Ayrıca, bazı vatandaşların çiftçi desteği ile aldığı mazotlar sel sularına kapıldı.