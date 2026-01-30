Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Erzurum'da usulsüz esnaf kredisi operasyonunda yakalanan zanlılardan 19'u tutuklandı

        Usulsüz esnaf kredisi operasyonu: 19 tutuklama

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde, usulsüzlükle esnaf kredisi çekip devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 00:23 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Usulsüz esnaf kredisi operasyonu: 19 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Odasında usulsüz çalışmalar yapıldığını belirledi.

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2023-2024 yıllarında esnaf olmayan kişilerin sahte vergi levhası ve ikametgah belgesi gibi evrak düzenleyerek esnaf olarak gösterildiğini belirledi. Bunun devamında polisler, odanın komisyon alıp, esnaf kredisi kullandırarak 25 farklı eylemde devleti yaklaşık 11,5 milyon lira zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yüksek güvenlik önlemleri altında Pasinler Adliyesine sevk edildi.

        Oda başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 19 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, şüphelilerden 8'i savcılık ifadesinin ardından, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün

        #HABER
        #Erzurum
        #erzurum haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko!
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan, gündemi değerlendirdi
        İran'dan askeri tatbikat
        İran'dan askeri tatbikat
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        AB, İran Devrim Muhafızlarını terör listesine aldı
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        AB, vize stratejisinde yeniliğe gitmeyi planlıyor
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        Yeniden Lookman! Görüşmeler başladı
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        93 yaşındaki anneannesini bastonla öldürdü!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        Fenerbahçe'de Kante transferinde vites artırdı!
        BES sadece 3 gün etkilendi
        BES sadece 3 gün etkilendi
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        Faiz kararı sonrası Trump'tan Powell'a sert tepki
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında