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Erzurum FK - Ankara Keçiörengücü: 0-1 (MAÇ SONUCU)

Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Erzurum FK'ya konuk olan Ankara Keçiörengücü, rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

Erzurum FK - Ankara Keçiörengücü: 0-1 (MAÇ SONUCU)
DHA

Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Erzurum FK, Rize'de konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0'lık skorla mağlup oldu.

17´inci dakikada ceza sahası dışında savunmadan seken topla buluşan Rashan´ın şutu kalecide kaldı.

19´uncu dakikada rakibi ile girdiği mücadelede sakatlık geçiren Olarane oyuna devam edemedi.

45+3´üncü dakikada Cengizhan´ın sağ kanattan yaptığı ortasında Rosheuvel ceza sahası içinde topla buluştu. Rosheuvl´ın şutunda ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

53´üncü dakikada Cengizhan´ın sol kattan yaptığı ortasında ceza sahasındaki Eren´in kafa vuruşunda top, direk dibinden dışarı çıktı.

88´inci dakikada Ankara Keçiörengücü'nün kazandığı serbest vuruşta Bekir´in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa Mustafa Yumlu, ayağıyla dokunmak istedi. Kale alanına yönelen ve savunmada Muhammed Furkan Özhan'a da değen top, ağlarla buluştu. 0-1.

Karşılaşma Ankara Keçiörengücü´nün 0-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yunus Dursun, Baran Eraslan, Şenol Bektaş, Ömer Tolga Güldibi

ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Cengizhan Bayrak, Alican Özfesli (Dk. 84 Özgür Sert), Sefa Akgün (Dk. 46 Batuhan Artarslan), Estrela (Dk. 90 Shala), Celal Hanalp (Dk. 84 Muhammed Furkan Özhan), Eren Tozlu, Olanare (Dk. 20 Rosheuvel)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Erkan Reşmen, Batuhan Yayıkcı, Barış Yardımcı (Dk. 72 Melih İnan), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz, Bardhi (Dk. 72 Aykut Çeviker), Malle (Dk. 65 Anderson), Rashad Muhammed (Dk. 85 Caner Aktaş), Hamza Gür (Dk. 65 Eze)

SARI KARTLAR: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK), Taha (Ankara Keçiörengücü)

GOL: Dk. 88 Muhammed Furkan Özhan (Kendi kalesine) (Ankara Keçiörengücü)

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