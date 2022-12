Kayak merkezlerinde yılbaşında kar beklentisi

ANTALYA- BİNGÖLBOLU-BURSA-BURDURERZURUM-HAKKARİ-KAYSERİ-KOCAELİ-ORDU-TRABZON (DHA)YENİ yılı kayak merkezlerinde karşılamak isteyenler yılbaşı için rezervasyon yaptırırken, turizmciler 2023'e kar beklentisi ile giriyor. Bazı kayak merkezlerinde geciken kar nedeniyle sezon açılamazken, bazı merkezlerde ise suni karlama yapılıyor. Yılbaşı gecesi için merkezlerdeki otellerde de çeşitli eğlenceler hazırlandı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki kayak merkezlerinde hem kar yağışı hem de yılbaşı için gün sayılıyor. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar gecikince 'suni karlama' yapılırken, Uludağ Kayak Merkezi'nde beklenen kar henüz gerçekleşmedi. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Kartepe Kayak Merkezi'nde ise pistler için yeni yağış bekleniyor. Kayak sezonunun açılamadığı Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşması için geri sayım başladı. Kayak merkezlerinde, kar beklentisinin yanı sıra yılbaşı için de hazırlıklar hızlandı. Yılbaşını kayak merkezlerinde karşılamak isteyenler, günler öncesinde rezervasyonlarını yaptırdı. Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 92'ye ulaşırken, Zigana Kayak Merkezi'nde doluluk oranı yüzde 90'ı buldu.

PALANDÖKEN 'SUNİ KAR' İLE YENİ YILA HAZIR

Erzurum'da deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'nde, bu yıl kar yağışı gecikince 'suni karlama' ve 'kar saklama' yöntemleri devreye alındı. İlk etapta 2 bin 650 ile 2 bin 450 metrelik ışıklandırılmış 2 kilometrelik pisti açılan Palandöken'de, doğal kar 20 santimetreyi buldu. Bu rakam, 'suni kar' ile birlikte 50 santimetreye ulaşacak. Alp Dağları'nda uygulanan sistem ile Türkiye'de sezonu açan ilk kayak merkezi olan Palandöken'deki otellerde yılbaşı öncesi doluluk oranı ise yüzde 90'a ulaştı. Otel müşterileri, yeni yıla canlı konser, hava fişek gösterisi ve meşaleli kayak etkinliği ile girecek.

ERCİYES'TE DOLULUK ORANI YÜZDE 92

Kayseri'de kış turizmin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde doluluk oranı yüzde 92'ye ulaştı. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ve sezonun 4 gün önce açıldığı merkezde, yerli ve yabancı turistler kayak keyif yapıyor. Yılbaşı günü ise yüzde 100 dolması beklenen bölgedeki oteller, çeşitli organizasyonlar ile misafirlerini ağırlayacak.

KARTALKAYA'DA REZERVASYONLAR YÜZDE 80'İ BULDU

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, az kar yağışı nedeniyle 5 otelden 3'ü sezonu açmadı. 2 otel ise 'yapay karlama' ile pistlerinin doldurup, misafirlerini kabul etmeye başladı. 'Yapay karlama'nın yapıldığı pistlerde kar kalınlığı 50 santimetreye yaklaştı. Otellerdeki rezervasyon oranı ise yılbaşı öncesi yüzde 80'i buldu. Bölgedeki 2 otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, "Şu anda yılbaşı rezervasyonlarımız yüzde 80'i buldu. Yüzde 100 olmasını bekliyoruz. Yılbaşını dolu geçireceğimizi düşünüyoruz. Geçmiş yıllarda da öyle olmuştu" dedi.

KARTEPE'DE KAYAK İÇİN KAR BEKLENTİSİ

Kocaeli'de, Samanlı Dağları'nın zirvesindeki Kartepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Fakat yeterli miktarda kar yağmadığı için bölgede 11 kayak pisti devreye giremedi. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşması ile pistler açılacak. Kartepe Kayak Merkezi Pist Sorumlusu Taner Tamer, "Kartepe'de kayak tesislerimizin açılması için şu an yeterli kar yok. Önümüzdeki günlerde peş peşe gelecek kar yağışı ile pistlerimizi açmayı planlıyoruz" dedi. Yılbaşı rezervasyonunda yüzde 20 doluluk oranına ulaştıklarını belirten Tamer, "Yılbaşında yüzde 100'e ulaşmayı tahmin ediyoruz. Çünkü rezervasyonlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada toplam 11 kayak pisti var. Buraya gelen tatilcileri birçok etkinlik bekliyor. Kış sezonuna hazırız" diye konuştu.

ULUDAĞ YILBAŞINA KARSIZ GİRECEK

Bursa'da kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, 15 Aralık'ta açılması planlanan kayak sezonu kar yağışı olmadığı için açılamadı. Hava sıcaklığının eksi 7 olacağı yılbaşı gecesi ise kar yağışı beklenmiyor. Bölgede rezervasyonlar dururken, bazı tatilciler planlarını iptal etti.

HAKKARİ'DE KAYAK SEZONU AÇILAMADI

Hakkari'deki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 6 bin metre olan pist uzunluğu 9 bine çıkartılırken, hizmete girecek 4 yıldızlı oteli, telesiyej sistemi ve pist alanları ile merkez kayakseverleri bekliyor. 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde, bu yıl kar kalınlığı sadece 20 santimetreye ulaştı. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte sezonu açacaklarını belirtti.

BİNGÖL'DE YENİ SEZON HAZIRLIĞI

Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı Hesarek Dağı eteklerindeki Hesarek Kayak Merkezi'nde, yağan karla birlikte yeni sezon hazırlıkları hızlandı. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaşmasının ardından kayak merkezinde, yeni sezon açılacak. İşletmeci Ali Celayir, "Her yıl sezonun açılması ile birlikte kayak merkezimize 200 bine yakın yerli ve yabancı turist geliyor. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kar yağmasının ardından yeni yıla yeni sezonla başlayacağız" dedi.

SAKLIKENT'TE YILBAŞI HEYECANI

'Antalya'nın Uludağ'ı' olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi, yılın ilk karı bekleniyor. Beydağları üzerinde, şehir merkezine 47 kilometre uzaklıktaki Saklıkent'te, otel ve pansiyonun yanı sıra kiralık evlerle konaklama hizmeti veriliyor. İlk kar yağışı ile birlikte sezonun açılacağını belirten işletmeci Cuma Özaydın, "İşletmeler olarak hazırlıklarımız tamam. Tek eksiğimiz, kar. Yağış olacağını umuyoruz. Antalya'nın zirvesinde yılbaşı bir başka kutlanıyor. Bu yıl, kar yağışı geç kaldı. Fakat önümüzde bir hafta var. İyi bir kar yağışıyla pistlerimizi açma fırsatını yakalayacağız" dedi.

DAVRAZ'DA 'GALA GECELİ' YILBAŞI

Isparta'da Eğirdir ve Kovada gölleri arasında yükselen 2635 metre zirve yüksekliğine sahip Davraz Kayak Merkezi'nde beklenen kar yağışı olmadığı için henüz kayak sezonu açılmadı. Davraz'daki 3 farklı konaklama tesisi ise yılbaşı için kendi bünyelerinde gala gecesi organize etti. Davraz Kayak Merkezi'nde çeşitli uzunluklarda 14 farklı pist bulunuyor.

SALDA KAYAK MERKEZİ AÇILAMADI

Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırları içindeki Eşeler Yaylası'ndaki Salda Kayak Merkezi'nde ise bu yıl henüz beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Kar yağışı olmadığı için yılbaşı için de herhangi bir hazırlık yapılmadı. 2079 metre rakımdaki kayak merkezinde, 8860 metre uzunluğunda telesiyej hattı ile uzunlukları 1000 ile 1500 metre arasında değişen 5 pist bulunuyor.

CIBILTEPE'DE KAR YOK

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam ormanlarının içinde yer alan Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki oteller, yeni yıl hazırlıklarını tamamladı. 2 bin 634 metre yüksekliğindeki Cıbıltepe'nin zirvesinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. İkinci etap pistlerde ise kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yılbaşı öncesi rezervasyon oranının yüzde 50'lere ulaştığı kayak merkezinde, kar yağmaması nedeniyle iptallerin yaşandığı bildirildi. Turizmciler ise ilk kez bölgede karın bu dönemde yağmadığını belirtti.

ZİGANA'DA DOLULUK ORANI YÜZDE 90

Doğu Karadeniz'de kış turizminin incisi Zigana Kayak Merkezi'nde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Henüz istenen seviyede karın olmadığı merkezde, yılbaşı gecesi ise kar bekleniyor.

Ordu'nun Çambaşı Kayak Merkezi'ndeki tesiste de 12 bungalov ve 34 otel odası ile hizmet veriyor. Rezervasyon oranının yüzde 90'a ulaştığı kayak merkezinde kar kalınlığı 60 santimetre oldu. Yılbaşında pistler açılıp, kayak sezonu başlayacak.

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde de sezon açıldı. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştığı kayak merkezinde, yılbaşı için yüzde 80'i aşan rezervasyon yapıldı.

Öte yandan kayak tesisi bulunmayan Trabzon'un Uzungöl Turizm Merkezi ile Rize'nin Ayder Yaylası da kış turizminde bölgede en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor. Her iki merkezde yılbaşı için rezervasyonlar yüzde 90'ı geçti.

ILGAZ DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BEKLENTİSİ

Kastamonu-Çankırı arasındaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde bu yıl yeterince kar yağışı olmadı. Bu nedenle bölgede kayak sezonu açılamadı. Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşması ile yeni sezonun başlayacağı bildirildi. Ilgaz Kayak Merkezi ile Ilgaz 2-Yurduntepe Kayak Merkezi'ndeki farklı uzunluklardaki pistler, kayakseverlere eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor. Ilgaz Dağı, Kastamonu'ya 40, Ankara'ya ise yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-12-27 10:34:01



