Palandöken´de kayak sezonunun acımasıyla ilk Rus kafilesi Erzurum'a geldi



Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)PALANDÖKEN´de kayak sezonunun açılmasının ardından Rusya'dan tatil yapmak üzere Erzurum'a gelen ilk turist kafilesini taşıyan uçak havalimanına indi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapacak Rus turistleri taşıyan charter seferi bugün yapıldı. Rusya'dan 185 yolcusuyla havalanan uçak, saat 07.45'te Erzurum Havalimanı'na indi. Ülkelerinin Ukrayna ile aylardır savaş halinde olduğu Ruslar, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile karşılandı, daha sonra otobüslerle Palandöken Kayak Merkezi'nde kalacakları otellere götürüldü.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, "Rusya'dan direkt iniş sağlayan misafirleri karşılamaktayız. İlk charter seferimizde 185 yolcu misafirimiz mevcut. Bu sezonun ilk charter uçağı. Bu seferler mart ayı sonuna kadar devam edecek. Haftada 3 kez direkt uçuşlar olacak. Erzurum'a gelen misafirlerimiz sadece kayak yapmayıp, şehrin turistik yerlerini gezdirip, şifalı kaplıcalarına götüreceğiz. Erzurum'a bu yıl 20 bin Rus turistin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Erzurum'a ilk kez geldiğini söyleyen Alersey Lebedev, "Burayı Palandöken'e kayak yapmaya gelen arkadaşlarımızdan duymuştuk. Biz de onların tavsiyesi üzerine geldik. Yeni yıla burada gireceğiz. Umarım güzel bir tatil geçiririz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-12-29 11:02:50



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