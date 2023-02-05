Erzurum'da eğitime 1 gün ara verildi

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtilerek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 06 Şubat 2023 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır." denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Erzurum ERZURUM, (DHA)-

2023-02-05 21:29:55



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