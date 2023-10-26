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        Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 24 yaralı

        ERZURUM'daservisminibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:05
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        Erzurum'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 24 yaralı
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        ERZURUM'daservisminibüsü, halk otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 24 kişi, yaralandı.

        Kaza, Üniversite Mahallesi İpek Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezine ait 25 S 0179 plakalı Rüştü V.  idaresindeki, servis minibüsü kırmızı ışıkta bekleyen ve Pasinler ilçesinden yolcu taşıyan 25 BB 558 plakalı Adnan Ö.'nün kullandığı halk otobüsüne çarptı. Zincirleme şekilde gerçekleşen çarpmalarla 34 FYH 530, 25 ADE 148 ve 54 RL 749 plakalı otomobiller de hasar aldı. Kazada 24 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobili hasar gören sürücü Mesut Tiryaki, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. İşimize gidiyorduk. Minibüsçü arkadaş geldi, hepimizi param parça edip, gitti. Millet yaralandı, aldı, götürdüler. Minibüsün içi ağzına kadar doluydu. Diğer yaralılar da kendi araçlarında olan şahıslar. Kiminin boynu, kiminin burnu, yaralıydı. Minibüsün içindeki insanlar, komple yaralandı" dedi.

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