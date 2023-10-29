Erzurum'da bin kişiyle 'Cumhuriyet barı'

CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum'da, yaklaşık bin vatandaş bar tuttu. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde 7'den 70'e bar bilenler, davul-zurna eşliğinde oynadı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 'Bu oyunda gör bizi' sloganıyla Erzurum baş bar etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak bar için hazırlıklar yapılırken, '7den 70'e vatandaşların yer aldığı ekipler de oluşturulmaya başlandı. Erzurum Baş Barı'nı bilenlerin katıldığı ekipler, yoğun kalabalık sebebiyle oynamak için bir süre caddenin boşaltılmasını bekledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ın yoğun uğraşları sonucu cadde oynamaya hazır hale gelince davul ve zurna çalmaya başladı. Bar şiirinin okunmasıyla birlikte ekipler Erzurum baş barı için el tuttu. İzleyenlerin cep telefonlarıyla kayda aldığı ekipler, başarıyla oyunlarını tamamladı. Barı izleyen vatandaşlardan Rümeysa Kayhan, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına, Erzurum'a yakışır bir etkinlik oldu" dedi.

Erzurum Halk Oyanları ve Halk Türküleri Derneği Başkanı Selahattin Öğdüm, "Güzel bir etkinlik oldu. Kişinin kendi yöresine ait Erzurum barını oynaması, sergilemesi beni gururlandırdı. Organize edenleri katılanları kutluyorum" diye konuştu.

'YENİ YÜZYILA BARLA BAŞLANMASINI İSTEDİK

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Erzurum baş bar oyunuyla kutlamak istediklerini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, şunları söyledi:

"Malumunuz Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Son yüzyılın en onurlu savaşı olan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet'le taçlandığı 100'üncü seneyi devriyesinde bulunuyoruz. Yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Erzurum olarak yeni yüzyıla Türkiye Yüzyılı'nı savaş oyunlarının en güzeli baş barla kutlanması ve baş barla başlanmasını istedik."