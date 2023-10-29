Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da bin kişiyle 'Cumhuriyet barı'

        CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum'da, yaklaşık bin vatandaş bar tuttu. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde 7'den 70'e bar bilenler, davul-zurna eşliğinde oynadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 17:42 Güncelleme: 29.10.2023 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da bin kişiyle 'Cumhuriyet barı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURİYET'in100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Erzurum'da, yaklaşık bin vatandaş bar tuttu. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi'nde 7'den 70'e bar bilenler, davul-zurna eşliğinde oynadı.

        Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında 'Bu oyunda gör bizi' sloganıyla Erzurum baş bar etkinliği düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'ni trafiğe kapatarak bar için hazırlıklar yapılırken, '7den 70'e vatandaşların yer aldığı ekipler de oluşturulmaya başlandı. Erzurum Baş Barı'nı bilenlerin katıldığı ekipler, yoğun kalabalık sebebiyle oynamak için bir süre caddenin boşaltılmasını bekledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz'ın yoğun uğraşları sonucu cadde oynamaya hazır hale gelince davul ve zurna çalmaya başladı. Bar şiirinin okunmasıyla birlikte ekipler Erzurum baş barı için el tuttu. İzleyenlerin cep telefonlarıyla kayda aldığı ekipler, başarıyla oyunlarını tamamladı. Barı izleyen vatandaşlardan Rümeysa Kayhan, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılına, Erzurum'a yakışır bir etkinlik oldu" dedi. 

        Erzurum Halk Oyanları ve Halk Türküleri Derneği Başkanı Selahattin Öğdüm, "Güzel bir etkinlik oldu. Kişinin kendi yöresine ait Erzurum barını oynaması, sergilemesi beni gururlandırdı. Organize edenleri katılanları kutluyorum" diye konuştu. 

        'YENİ YÜZYILA BARLA BAŞLANMASINI İSTEDİK

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Erzurum baş bar oyunuyla kutlamak istediklerini belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, şunları söyledi:

        "Malumunuz Cumhuriyet'in 100'üncü yılı. Son yüzyılın en onurlu savaşı olan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet'le taçlandığı 100'üncü seneyi devriyesinde bulunuyoruz. Yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Erzurum olarak yeni yüzyıla Türkiye Yüzyılı'nı savaş oyunlarının en güzeli baş barla kutlanması ve baş barla başlanmasını istedik."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "100 Yıl 100 Gazete" sergisi açıld...
        Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel "100 Yıl 100 Gazete" sergisi açıld...
        Erzurum'da 500 kişi "baş bar" gösterisi yaptı
        Erzurum'da 500 kişi "baş bar" gösterisi yaptı
        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da avukatlar özel klip hazırlad...
        Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Erzurum'da avukatlar özel klip hazırlad...
        Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneğince "Cumhuriyet pastası" kesildi
        Erzurum'da Türkiye Sakatlar Derneğince "Cumhuriyet pastası" kesildi
        Öğrencilerden Palandöken'e Cumhuriyet tırmanışı
        Öğrencilerden Palandöken'e Cumhuriyet tırmanışı
        Erzurum ve Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Erzurum ve Iğdır'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu