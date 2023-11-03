Erzurum'da, 3,5 milyon lira değerinde makaron ele geçirildi ERZURUM'da,1 kamyon dolusu, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 7 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

ERZURUM'da,1 kamyon dolusu, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 7 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çat uygulama noktasında durdurdukları kamyonda arama yaptı. Polis, kamyonda sigara kağıdı ve filtresinin içinde tütün olmayan satışa hazır halde 7 milyon 250 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan makaronlarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler M.Ö ve S.Y., tutuklandı.