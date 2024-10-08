Iğdır Valisi Turan: İlimizin afet risk profilinde birinci sırada nükleer kaza var

IĞDIR Valisi Ercan Turan, “Farklı afet risklerine göre hazırlanan planda ilimizin genel çerçevede afet risk profilinde birinci sırada nükleer kaza var. Biliyorsunuz 1976 yılında yapılmış, ilimizin sınırına çok yakın 16 kilometredeki mesafede Metsamor Nükleer Santrali var” dedi. Turan, 1829 yılında patlayan Ağrı Dağı'nın da hala aktif bir volkan olduğunu ve depreme tetikleme özelliği bulunduğunu belirtti.

Dünya Risk Azaltma Günü etkinlikleri kapsamında her ilin risk azaltma planının değerlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ille video konferans yöntemiyle toplantı yapıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Iğdır Valisi Ercan Turan, "Farklı afet risklerine göre hazırlanan planda ilimizin genel çerçevede afet risk profilinde birinci sırada nükleer kaza var. Biliyorsunuz 1976 yılında yapılmış, ilimizin sınırına çok yakın 16 kilometredeki mesafede Metsamor Nükleer Santrali var. Bu santral, eski teknolojiyle çalıştırılıyor. Ülkemiz diplomatik açıdan bu santralin artık çalıştırılmaması konusunda girişimlerde bulunuyor. Bizim için en büyük risklerden bir tanesi nükleer kazalar olabilir" dedi.

Ağrı Dağı'nın halen aktif bir volkan olduğunu ifade eden Turan, "Ağrı dağı en son 1829 yılında patlamıştır ama depremi tetikleme özelliği vardır. Aras Nehrinin geçtiği yerde bir fay hattımız var. Deprem en büyük riskimiz olarak devam etmektedir. Yerel yönetimlerimize bu konuda çok büyük görev düşmektedir özellikle imar uygulamalarında. Denetim şirketleri var. Yapı denetim şirketlerine büyük görev düşmektedir. Iğdır Ovası birkaç metre kazarsanız zemin sıvılaşması yüksek olduğu görülecektir. O yüzden çok katlı yapılara büyük ölçüde izin verilmiyor imar planları gereği. Kaçak yapılarla da mücadele ediyor. Yerel yönetimler başta olmak üzere özellikle depremlere hazırlık noktasında azami düzeyde çalışmalar yapacağız. Milli eğitim düzeyinde de farkındalık faaliyetlerini yapacağız" diye konuştu.