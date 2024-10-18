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        Erzurum'da kar yağışı; yüksek kesimler beyaza büründü

        ERZURUM'da etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:50
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        Erzurum'da kar yağışı; yüksek kesimler beyaza büründü
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        ERZURUM'da etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düşerken, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

        Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışı bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye düşerken, yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Karla kaplanan otomobilini temizleyen Faruk Taber, "Kar artık yavaş yavaş kendini gösteremeye başladı. Yaklaşık iki haftadır evde kaloriferler yanıyor. Burası Erzurum, karın ne zaman yağacağı belli olmaz" dedi. Kar yağışı, en çok sabah okula giden çocukları sevindirdi.

        'KAR ÇOK GÜZEL'

        Antakya'dan Erzurum'a misafir olarak gelen Elif Asel Bilgin, "Erzurum'a 16'ncı Uluslararası Robot Yarışması'na katılmak için geldik. Şaşkınız. Antakya'da pek kar görmeyiz. Hayatımda iki kez kar gördüm. Çok sevindik. Beklemiyordum dün yağmur yağdı, kara yağacağını düşünmedi ve o yüzden gelirken bot ve eldiven getirmedik. Şimdi hava biraz soğuk ama kar çok güzel, seviyorum" dedi.

        'KAR 8 AY SÜRÜYOR'

        Atatürk Üniversitesi'nden öğretim üyesi Muhammet İkbal Tepeler de "Yılın ilk karıyla günümüze başladık. Erzurum'un meşhur karı, giydi gelinliğini diyelim. Oğlumla birlikte çıktık. O da çok merak etti. Sanki biraz daha erken başladı. Bakalım artık nasıl biter göreceğiz. Biraz uzun sürüyor neredeyse 8 ay, ilerleyen zamanlarda zaten daha zorlu karlar başlar. Hemen kışlık montlarımızı, botlarımızı filan giydik" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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