Konaklı ve Palandöken kayak sezonuna hazır

AVRUPA'nın en uzun ve en dik pistlerine sahip, kar kalitesi, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözdesi Palandöken ve Konaklı kayak merkezlerine ilgi her geçen sezon artıyor. Bu sene hem 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Turizm Başkenti' hem de 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' ilan edilen Erzurum'a sezonda 4 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

En uzunu 14 kilometre olmak üzere 55 pistin bulunduğu ve aynı anda 30 bin kişinin rahatlıkla kayak yapabildiği her iki kayak merkezinin gözde kayak mekanları arasındaki yerini her geçen gün ileri seviyelere taşıdığını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, "3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken ile 3 bin 185 metre yükseklikteki Konaklı Kayak Merkezlerinin 2 bin 400 ile 2 bin 500 rakımına kadar doğal kar yağdı. Her iki dağımıza kar yağmasa bile, aralık ayında pistleri geçen yıldan depoladığımız doğal kar ve suni karla hazır hale getireceğiz" dedi.

Aynalı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 A.Ş. ekiplerinin, yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmalarını tamamladığını söyledi. Palandöken ve Konaklı'da geçen sezon 3 milyona yakın turnike geçişiyle rekor kıran kayak merkezine, şehrin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından ‘2025 Turizm Başkenti’ ilan edilmesi ve ‘Avrupa Kış Sporları Başkenti’ seçilmesi dolayısıyla bu sezon 4 milyon kişinin gelmesini beklediklerini vurgulayan Aynalı, "Her iki dağımızın 2 bin 400 ile 2 bin 500 rakımına kadar doğal kar yağdı. Tabii biz kar yağmasa da sezona hazırız. Bir önceki sezonun sonunda güneş almayan vadilere kar depoluyoruz. Bir sonraki sezonun başında da bu depoladığımız karı alt temel olarak pistlerimize seriyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştüğü kasım ayının sonlarında, suni kar da üretebiliyoruz. Kar yağmasa bile sezonu çok rahat açabiliyoruz. Erzurum'da kayak için rezervasyon yaptıran kayakseverler tereddütsüz o tarihlerde gelip kayak yapabileceğini biliyor. Şu an sezona hazırız. Bütün suni karalama ünitelerimiz sezona hazır, göletlerimiz su tutmuş durumda. Kasım ayının sonu, aralık ayının başı itibarıyla sezonunu açmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz sezon itibarıyla yaklaşık 3 milyona yakın kayak severi ağırladık. Konaklı ve Palandöken her iki dağda toplam 90 kilometre uzunluğunda 55 adet pist mevcut. Saatte 2 bin 400 metreküp suni kar üretebiliyoruz. Saatte 24 bin kişi taşıyabilecek lift ve gondol kapasitesine sahibiz. Palandöken havalimanına 15, kent merkezine ise sadece 5 dakika uzaklıkta. Konaklı ise 25 kilometre uzaklıkta. Kayakseverleri kasım ayı sonunda kayağa bekliyoruz" diye konuştu.